Queda de 10 metros deixa homem gravemente ferido

Um homem ficou esta madrugada gravemente ferido na sequência de queda de altura estimada em cerca de dez metros.

A ocorrência verificou-se na freguesia de Santo António, pouco antes da meia-noite e meia, sendo que o alerta para o pedido de socorro indicava a suspeita de tentativa de suicídio.

A vítima, bastante maltratada e risco de vida, viria a ser socorrida pela Cruz Vermelha Portuguesa, foi encaminhada prontamente encaminhada ao serviço de urgências do Hospital Central do Funchal, tendo dado entrada imediata na sala zero, com suspeitas de traumatismo crânio-encefálico e fractura do fémur.