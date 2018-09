Quatro crianças morrem em colisão entre comboio e bicicleta com atrelado na Holanda

Quatro crianças morreram hoje e duas pessoas ficaram feridas com gravidade na sequência de uma colisão de um comboio com uma bicicleta com atrelado na cidade holandesa de Oss.

De acordo com as autoridades holandesas, o acidente ocorreu em Oss, a cerca de 100 quilómetros a sul da cidade de Amesterdão.

Os pormenores sobre a colisão são ainda escassos sabendo-se apenas, através da imprensa, que o acidente terá ocorrido numa passagem de nível.

Na Holanda, as bicicletas munidas de grandes atrelados de madeira instalados à frente do guiador do ciclista são muito populares.

Os atrelados para bicicletas são geralmente utilizados para transportar mercadorias e crianças pequenas.