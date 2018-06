Um homem perdeu a vida, esta tarde, na sequência de um acidente de viação ocorrido no sítio do Farrobo, no Porto Santo.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo estiveram no local e transportaram a vítima, gravemente ferida, para o Centro de Saúde local. Apesar de ter dado entrada com vida nessa unidade de saúde, acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu.

Segundo o DIÁRIO apurou, o homem era professor do Ensino Especial na ilha dourada e tinha 46 anos.