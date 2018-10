Prédio evacuado devido a incêndio

Um incêndio obrigou esta madrugada à evacuação de um prédio de habitação no Bairro da Torre, mais conhecido como Bairro das Malvinas. Na sequência deste incêndio uma idosa foi também transportada para o Hospital, devido à inalação de fumos.

O fogo não deflagrou no edifício de habitação colectiva, foi num barracão nas imediações do bairro, mas devido aos materiais ali armazenados provocou bastante fumo e obrigou os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos a retirar as pessoas de todos os andares por questões de segurança e para proceder à ventilação, criando grande aparato.

O alerta inicial foi para fogo em mato, foi dado por volta da 1 hora da manhã. Às 2 horas estava reposta a normalidade, depois da intervenção dos bombeiros.

Para o local foram destacadas uma viatura ligeira e duas pesadas de combate a fogos, para além de uma ambulância, num total de 13 homens.

A senhora que foi transportada para hospital era uma doente oncológica que passou mal devido à inalação de fumo e precisou de ser assistida nas urgências.

A origem do incêndio não é conhecida, tendo o fogo consumido o recheio do armazém. No local esteve também a Polícia de Segurança Pública.