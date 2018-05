Uma mulher, com cerca de 50 anos, que se encontrava no Centro de Saúde do Porto Santo, teve que ser evacuada para a Madeira, devido a problemas do foro cardíaco.

O pedido de transporte da senhora, da unidade de saúde para o aeroporto da ilha dourada, surgiu por volta das 14 horas.

Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz, tal como a EMIR, já aguardavam a vítima no Aeroporto Internacional da Madeira, para realizarem o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.