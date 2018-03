Polícia revela onde vai estar o radar este mês

A Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou na sua página oficial as várias estradas que irão ser alvo de acções de controlo de velocidade por radar neste mês de Março.

Ao longo deste mês a PSP tem ainda previstas 33 fiscalizações com utilização de radar, com maior incidência no Funchal e na via rápida.

De referir que esta acção decorre no âmbito da iniciativa ‘Quem me avisa...’. No entanto, é preciso não esquecer que a PSP poderá realizar outras fiscalizações rodoviárias em locais indeterminados.

Saiba onde estarão posicionados os radares:

Dia - Hora - Local

12- 14 horas- Avenida Mário Soares e Rua Pestana Júnior

13- 08 horas- Estrada Monumental e Rua 5 de Outubro

13- 14 horas- Rua Engenheiro Santos Costa - Machico

14- 08 horas- Rua Manuel dos Passos - Machico

15- 17 horas- VE1 - Moinhos - Faial / VE1 - Túnel do Cortado - Santana

15- 14 horas- Rua Pestana Júnior e Avenida do Infante

16- 08 horas- Estrada Monumental e Avenida Mário Soares

18- 13 horas- VE2 Km 1 - São Vicente

19- 07 horas- VR1 Km 6.0 -Quinta Grande (dois sentidos)

19- 08 horas- Rua da Ribeira - Machico

19- 14 horas- Avenida Luís de Camões e Avenida Mário Soares

20- 08 horas- VR1 - Porto Novo

20- 14 horas- Rua Pestana Júnior e Avenida Mário Soares

21- 08 horas- VR1

26- 08 horas- Avenida Sá Carneiro e Avenida do Infante

26- 08 horas- VR1

26- 13 horas- VE3 Km 1 sentido Sul - Norte - Ribeira Brava

27- 14 horas- Avenida Mário Soares e Avenida Luís de Camões

27- 14 horas- Estrada de Santa Catarina - Santa Cruz

28- 08 horas- VE5 - Camacha

29- 08 horas- Avenida da Madalena e Estrada Monumental

30- 08 horas- Avenida Sá Carneiro e Avenida Luís de Camões