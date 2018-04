Polícia Judiciária deteve um homem e uma mulher pela prática do crime de tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal e em colaboração com o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem de 45 anos e uma mulher de 49, pela presumível prática do crime de tráfico de estupefacientes.

As detenções, em cumprimento de mandados judiciais, ocorreram na Ilha Terceira, no Arquipélago do Açores e foram precedidas de uma apreensão de cocaína suficiente para mais de 5000 doses individuais, ocorrida dias antes em Lisboa.

A investigação que decorria há vários meses, permitiu ainda a apreensão de considerável quantia em dinheiro, um número elevado de objectos em ouro e prata, uma embarcação, uma viatura, uma pistola de alarme de 8mm, uma espingarda caçadeira e elevado número de cartuchos calibre 16.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciais tendo-lhe sido aplicada a medida de coação TIR e prisão preventiva, respectivamente.