Polícia fiscaliza veleiro britânico que fez escala na Madeira devido a avaria

A Polícia Marítima realizou, na tarde desta quarta-feira, uma operação de fiscalização de rotina a um veleiro de bandeira britânica, ‘Lady Katrina 0’, que se encontra fundeado no mar em frente à Barreirinha, no Funchal.

No local estiveram vários agentes da Polícia Marítima e da Polícia Judiciária que desenvolveram esta operação conjunta de fiscalização da tripulação e que visou também a revista aos compartimentos da embarcação com o apoio de cães pisteiros.

No entanto, segundo foi possível apurar, não foi detectado nenhum produto suspeito, neste veleiro proveniente do Mar Mediterrâneo. No dia 1 de Outubro fez em Gibraltar e acabou por visitar o Funchal por motivos de avaria.