Polícia deteve homem que assaltou banco na Madeira

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um indivíduo suspeito de ter assaltado um banco no Funchal, na madrugada de domingo.

Segundo apurou o DIÁRIO, o suspeito do crime foi capturado pela Polícia pouco depois de se ter introduzido na sucursal do Millenium BCP, junto à igreja, no centro da freguesia de Santo António.

Eram cerca das 6 horas da madrugada quando o soou o alarme anti-intrusão. O indivíduo arrombou a porta e entrou na agência bancária.

O delito foi desde logo comunicado à Esquadra da PSP no Funchal através da empresa de segurança que monitoriza e supervisiona o sistema de videovigilância daquela agência bancária, tendo sido mobilizado para o local um carro-patrulha e uma Brigada de Intervenção Rápida.

O suspeito acabou por ser interceptado pela Polícia nas imediações, alegadamente quando fugia do local. Levava consigo uma navalha, uma tesoura e ainda um alicate, que foram apreendidos pela PSP à conta do processo.

O presumível assaltante não furtou dinheiro nem outros valores de relevo daquela unidade bancária. Uma garrafa de vinho Madeira terá sido o único bem que lhe rendeu a entrada furtiva na agência do BCP.

O suspeito foi algemado e transportado para a esquadra do Funchal onde foi constituído arguido. Nesta segunda-feira, seria presente ao juiz de instrução criminal para conhecer as medidas de coacção a que ficará sujeito.

A informação foi confirmada pelo Comando Regional da PSP que, em comunicado de imprensa, referiu que a Divisão Policial do Funchal procedeu à detenção em flagrante delito de um cidadão do sexo masculino, com a idade de 34 anos, por introdução ilegítima com arrombamento numa dependência bancária.

“Nesta acção foram ainda apreendidos os objectos utilizados para perpetrar o arrombamento da dependência bancária”, acrescenta a PSP na nota de imprensa.