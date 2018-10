Polícia deteve 11 condutores alcoolizados na Madeira

Ao longo da última semana a Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 11 condutores alcoolizados, que circulavam nos concelhos do Funchal (5), Ribeira Brava (3) Câmara de Lobos (2) e em São Vicente (1). Um número que aumentou relativamente à semana anterior, onde foram apanhados 7 pessoas com uma taxa de álcool no sangue superior à máxima permitida por lei.

No âmbito de várias operações de fiscalização rodoviária realizadas pela PSP na Região, foram também apanhados dois indivíduos que conduziam sem carta de condução em Câmara de Lobos e um outro foi conduzido ao Comando Regional da PSP por desobedecer às autoridades.

Relativamente aos acidentes de viação, registou-se também um aumento comparativamente ao período anterior. Entre os dias 19 e 25 de Outubro foram contabilizados 63 sinistros na Madeira (mais 16 do que na semana anterior), que resultaram em 2 feridos graves no Porto Santo e 16 feridos ligeiros (12 no Funchal, 3 em Santa Cruz e 1 em Machico).

Destes destacam-se 37 colisões, 20 despistes, 3 atropelamentos, e 3 outros acidentes não especificados.

PSP pede precaução no Rali

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública pede precaução aos condutores, alertando-os para evitarem manobras perigosas.

Neste fim-de-semana em que se realiza o Rali do Faial, pede aos cidadãos para assistirem a esta prova com responsabilidade e em segurança, tendo em atenção os horários de encerramento das vias, estacionando em locais autorizados para o efeito, respeitando os conselhos dos comissários de estrada, dos membros da organização e da PSP relativamente à permanência em áreas perigosas, saídas de emergência ou escapatórias, valetas, mantendo uma vigilância constante à passagem das viaturas.

“Em caso de emergência ou de acidente contate de imediato o número 112, aguardando até à chegada dos meios de socorro em condições de segurança. Jamais se coloque no meio da estrada nos troços desta prova desportiva”, alerta a Polícia.