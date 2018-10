Uma menina de 12 anos foi esta tarde transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça com ferimentos num pé. A jovem saiu do autocarro, no sítio do Salão, em Santa Cruz, e ficou ferida no pé quando o pneu de um carro passou-lhe por cima do mesmo.

A menina foi assistida no local pelos Bombeiros Municipais de Santa Cruz e transportada de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Central do Funchal.