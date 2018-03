Pessoas teimam em aproximar-se do mar, apesar dos avisos de mau tempo para a Madeira

O acesso ao calhau da Praia Formosa encontra-se vedado à população por precaução, devido à agitação marítima forte prevista para a Madeira. Contudo, tal como ilustra o vídeo, há pessoas que teimam em aproximar-se do mar, colocando a própria vida em perigo.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a Madeira sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte prevista para a Costa Norte, com ondas que podem atingir os cinco metros. O aviso perdura até às três da manhã deste domingo, altura em que passa depois para laranja, até às 18 horas, com ondas de noroeste que podem chegar aos 10 metros.