Dois veículos, um pesado e um ligeiro de mercadorias, colidiram esta manhã na Rua Visconde do Anadia, no Funchal. Deste acidente resultou um ferido do sexo masculino, que se queixava de dores na cervical.

O homem, de 50 anos, foi imobilizado em plano duro e transportado numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação.