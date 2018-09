Pelo menos oito feridos em incêndio urbano em Almada

O número de feridos no incêndio urbano que deflagrou hoje no Pragal, concelho de Almada (Setúbal), sobe para oito, um dos quais em estado grave, disse à agência Lusa fonte da Protecção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que até cerca das 12 horas estavam registados oito feridos nesta ocorrência, todos transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Segundo a mesma fonte, outras 10 pessoas foram assistidas no local.

O incêndio, que ocorreu na Rua de São Domingos, no Pragal, numa fracção do 3.º andar de um edifício de sete pisos, “obrigou à evacuação de 30 pessoas, todas as que se encontravam no edifício”, de acordo com a fonte do CDOS.

A avaliação de eventuais desalojados está a ser efectuada por técnicos da Câmara Municipal de Almada, acrescentou.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 9h16, e o incêndio está em rescaldo desde as 10h10, decorrendo também operações de ventilação do edifício.

Foram mobilizados para as operações de socorro 34 operacionais, apoiados por 14 veículos dos bombeiros de Almada e de Cacilhas, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da PSP e do Serviço Municipal de Protecção Civil de Almada.