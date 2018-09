A papagaia desaparecida hoje, em Santa Luzia, foi localizada há instantes, na Pena, em cima de uma árvore. De acordo com informações recolhidas, uma senhora viu a notícia no site do DIÁRIO e ligou para o número indicado, isto porque ouviu um barulho estranho naquela zona.

A ave de espécie ‘Amazona Ochrocephala’ está agora a ser resgatada pelo corpo de Bombeiros Voluntários Madeirenses.