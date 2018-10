Nova tromba de água registada no Porto Santo

Eis que o espectacular fenómeno que despertou ontem a curiosidade em Santa Cruz volta a repetir-se, desta vez no Porto Santo.

A nova tromba de água foi avistada pelo correspondente do DIÁRIO no Porto Santo a sudoeste da ilha dourada.

O fenómeno, como já havia explicado o director do Observatório Meteorológico do Funchal ao DIÁRIO, dá-se em dias onde existe uma grande instabilidade atmosférica. Victor Prior sublinhou que este fenómeno é muitas vezes confundido com um tornado, mas que não representa qualquer perigo para as pessoas.

A tromba de água é normalmente semelhante a uma nuvem em forma de funil que ocorre ao longo de um corpo de água e está ligado a uma nuvem cumuliforme.