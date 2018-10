Noite calma para as corporações de bombeiros na Madeira e Porto Santo

Até há instantes (08h00), as dez corporações de bombeiros na Madeira e Porto Santo não tinham registo de qualquer ocorrência ocorrida durante a madrugada. Apenas e só, alguns serviços normais de emergência pré-hospitalar com doentes súbitos. De resto , “tudo calmo... para já”, foi a resposta comum dada pelos quartéis, onde as equipas mantêm-se de prevenção.