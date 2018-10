Níveis de precipitação atingiram o laranja no Monte e no Pico Alto

O Arquipélago da Madeira está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso mantém-se até às 21 horas, sendo que a chuva já começou a sentir-se essencialmente nas regiões montanhosas mas também no Funchal.

No Monte, por exemplo, os níveis de precipitação atingiram o laranja (21,0 mm/1h), assim como no Pico Alto (33,3 mm/1h). No Pico do Areeiro registou-se um valor de 11,3 mm/h.

Se nas próximas três horas continuar a chover, mesmo que não seja intensamente, é muito provável que a quantidade de chuva no Pico Alto atinja o nível vermelho.