Uma mulher foi esta manhã transportada ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, depois de ter sofrido uma queda na Rua da Carreira, no Funchal. A senhora colocou o pé num buraco e caiu ao solo. Tinha escoriações num pé e no tornozelo, tendo sido assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.