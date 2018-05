Uma mulher de 31 anos foi, ao início desta madrugada, vítima de agressão no Bairro das Romeiras, em Santo António. Desconhece-se as razões que terão motivado a violência física e as consequências causadas. Sabe-se apenas que a agredida foi socorrida na Rua 1 daquele conjunto habitacional pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que encaminharam-na ao serviço de urgências hospitalares.