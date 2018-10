Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se há instantes à Rua do Ribeirinho, junto ao Centro Comercial Anadia Shopping, para prestar socorro a uma mulher vítima de queda na via pública.

A senhora recebeu os primeiros curativos no local e de seguida foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada com ferimentos num braço e no maxilar.