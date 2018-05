Uma mulher de 71 anos foi encontrada cadáver, esta manhã, na sua habitação, situada na Rua África do Sul, no Bairro da Nazaré. Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local mas já nada puderam fazer para salvar-lhe a vida. A PSP aguardou a chegada do delegado de saúde que confirmou o óbito.