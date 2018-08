Mulher encarcerada em acidente junto ao hospital

Um acidente de viação entre duas viaturas ligeiras, ocorrido esta manhã na Avenida da Liberdade, nas imediações do Hospital Dr. Nélio Mendonça, provocou ferimentos a uma mulher de 40 anos.

Na sequência do embate, a vítima ficou presa no interior da viatura, tendo sido retirada do automóvel pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que foram alertados para este acidente por volta das 9 horas.

A sinistrada queixava-se de dores no ombro e na cabeça e foi imobilizada em plano duro e transportada de ambulância para o Hospital Central do Funchal.

Quanto aos carros sofreram danos materiais consideráveis.

No local estiveram 9 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com uma ambulância, um desencarcerador e um carro de apoio para limpar a estrada.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.