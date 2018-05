Mulher e criança de 4 anos feridas em acidente no Funchal

Um choque entre três viaturas, ocorrido ontem à noite no túnel que dá acesso ao Porto do Funchal, por volta das 22 horas, provocou ferimentos a uma mulher de 53 anos e a uma criança de quatro anos.

A mulher queixava-se de dores na coluna e a criança tinha dores no peito ao que tudo indica devido ao cinto de segurança. Ambas foram assistidas no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e após receberem os primeiros socorros foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

As viaturas sofreram danos consideráveis.