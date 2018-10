Uma mulher foi agredida ontem à noite, nas Escadinhas do Lombo, na Corujeira de Fora, no Monte. A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, às 20h20, e após receber os primeiros socorros foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Desconhece-se mais pormenores sobre esta agressão.