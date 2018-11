Um despiste de mota levou ontem à noite os Bombeiros Voluntários Madeirenses à Rua D. João, no Funchal. A condutora, uma mulher de 47 anos, caiu ao solo na sequência do acidente e sofreu escoriações na face. Após receber os primeiros socorros no local a vítima foi transportara para o Hospital Central do Funchal numa ambulância desta corporação.