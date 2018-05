Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, esta madrugada, por volta das três horas da manhã, para prestar socorro a um homem vítima de um acidente de viação. O sinistrado despistou-se de mota e encontrava-se com ferimentos num joelho, na Esquadra da Polícia de Segurança Pública do Funchal. Foi depois transportado de ambulância para o Hospital Central do Funchal.