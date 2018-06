Motociclista evacuado do Porto Santo com suspeita de traumatismo craniano

Com suspeita de traumatismo craniano, um motociclista que esta manhã foi vítima de acidente em Porto Santo, acabou por ser evacuado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, transportado ao final da manhã no avião da Força Aérea Portuguesa C-295, estacionado no Aeródromo de Manobra N.º3, no Porto Santo

Antes de ser reencaminhado para a Madeira, o homem, com idade entre os 65 a 70 anos, foi assistido no serviço de urgências do Centro de Saúde do Porto Santo, onde chegou após ter sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

Apesar de apresentar somente ligeiras escoriações, consequência da queda sofrida na via pública, quando circulava no Sítio da Lapeira, dada a suspeita de traumatismo craniano, a vítima foi evacuada para a Madeira, tendo dado entrada no Hospital Central do Funchal, ao início da tarde.

Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente a vítima estava inconsciente e havia sinais de terá vomitado. Perante este quadro foi de imediato levada até ao Centro de Saúde e posteriormente reencaminhada para as urgências hospitalares no Funchal, onde ficou em observações.