Mota roubada na Penteada reaparece em São Gonçalo

Quando regressava à casa, por volta das 06 horas da manhã deste domingo, Vânia Nascimento, moradora nos Edifícios Penteada, deu conta de que a sua moto tinha desaparecido da garagem fechada do prédio.

Após ter reportado o alegado roubo à PSP e divulgado uma foto do veículo na página Ocorrências da Madeira, a proprietária terá recebido o contacto de várias testemunhas que dizem ter avistado a moto em vários pontos de Santa Rita e Santo Amaro.

O motociclo, com a matricula 58-36-EA, acabaria por ser encontrado, por volta das 10h30, no estacionamento dos Apartamentos do Canto do Muro, em São Gonçalo, por um morador que a reconheceu.

Aquando da conversa telefónica com o DIÁRIO, a proprietária encontrava-se na esquadra da PSP para proceder à peritagem da moto que, segundo a mesma, estava “bastante danificada”.