Uma mota Yamaha, de matrícula 56-71-GS, que se encontrava estacionada na Avenida do Mar, no Funchal, terá sido furtada durante esta manhã.

A proprietária afirma que esta terá sido levada do local entre as 9 horas e as 13 horas de hoje.

Já foi apresentada queixa junto da PSP, pelo que quem tiver informação deve contactar as autoridades.