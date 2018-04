Mota furtada em Santa Cruz

Uma mota foi furtada nos últimos dias, quando estava parada num parque de estacionamento descoberto, num edifício localizado nas imediações da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz. Os assaltantes levaram também os documentos da motorizada e um capacete que estava guardado na mala da viatura.

A dona da mota referiu ao DIÁRIO que estacionou o veículo naquele sítio na passada sexta-feira mas que só se apercebeu do furto na última terça-feira quando se dirigiu ao local para ir buscá-la e encontrou o estacionamento vazio. Diz ter percorrido as imediações para tentar encontrá-la mas que, pelo menos até ao final da manhã de hoje, ninguém sabia do seu paradeiro.

A lesada participou o furto à Esquadra da Polícia de Segurança Pública de Santa Cruz e pede a quem tenha alguma informação sobre esta mota, uma ‘Yamaha’ com a matrícula 42-HE-62, que contacte as autoridades.