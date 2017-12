Morte na Encumeada mancha semana do Natal

A semana do Natal, entre os dias 22 e 28 de Dezembro, ficou manchada pela morte de um homem, que perdeu a vida na sequência de um despiste, ocorrido à saída do túnel da Encumeada, no sentido São Vicente - Ribeira Brava, no dia 25 de Dezembro.

De acordo com os dados divulgados pela Polícia de Segurança Pública, neste mesmo período houve registo de 47 acidentes de viação nas estradas da Madeira, que resultaram em 11 feridos ligeiros, deixando também uma pessoa em estado grave.

No concelho do Funchal ocorreram 18 sinistros. Seguiu-se Santa Cruz (10), Câmara de Lobos (9), Ribeira Brava (3), São Vicente (3), Calheta (2), Santana (1) e Machico (1).

Destes acidentes destacam-se 32 colisões, 11 despistes, 3 atropelamentos e um outro acidente não especificado.