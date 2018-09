Militar madeirense encontrado morto em quartel em Sintra

Um militar madeirense, natural de Câmara de Lobos, de uma família residente no Bairro da Palmeira, foi ontem à noite encontrado morto no quartel da Carregueira, em Sintra. Luís Teles, de 23 anos, pertencia aos Comandos e terá morrido na sequência do disparo de uma arma de fogo.

Segundo a TVI, o jovem tinha sido escalado para uma missão no estrangeiro e quando lhe retiraram essa missão ficou “perturbado”. A mesma estação indicou que a posição do corpo e da arma levantaram suspeita de crime, pelo que foi chamada a Polícia Judiciária Militar, que se encontra a investigar o caso.

O caso ocorreu às 19:42, com o Exército a referir que foram accionados “os procedimentos de emergência médica e as autoridades competentes para averiguar o ocorrido”.

“No local está a Polícia Judiciária Militar e também a PSP para investigar a ocorrência”, disse à Lusa fonte do Exército, recusando-se a adiantar mais informações sobre as circunstâncias em que ocorreu a morte do militar.

Em comunicado, o Exército lamenta a morte deste militar, adiantando que está a acompanhar a situação.

“A família foi informada do trágico acontecimento, tendo sido accionado o apoio psicológico”, conclui.