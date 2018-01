Meia centena de acidentes provocaram um morto e 16 feridos na Madeira

Um total de 51 acidentes de viação provocaram, na última semana, uma morte e 16 feridos ligeiros nas estradas da Madeira. A morte resultou de um despiste que aconteceu na Estrada Regional 103, no Monte, no primeiro dia do ano.

O homem, de idade avançada, foi ainda socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses mas não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória.

De acordo com o balanço disponibilizado pela Polícia de Segurança Pública, 28 destes sinistros ocorreram no concelho do Funchal, 8 em Câmara de Lobos, 6 em Santa Cruz, 4 em Machico, 3 na Ribeira Brava e um nos concelhos de Santana e do Porto Santo.

Destes acidentes destacam-se 36 colisões, 11 despistes, um atropelamento e 3 outros acidentes não especificados.