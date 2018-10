Mar alteroso determina ‘corte’ nos acessos à Praia Formosa

Os acessos aos parques de estacionamento localizados na Praia Formosa foram, ao início da tarde, encerrados pelos Bombeiros Sapadores do Funchal por causa do agravamento da agitação marítima. A medida cautelar visa impedir, ou pelo menos, dissuadir, a aproximação de curiosos da orla costeira. Também o passeio marítimo, até aos Socorridos, encontra-se fechado à circulação pedonal. O mar alteroso tende a agravar-se nas próximas horas, coincidindo com a subida da maré.

No local permanecem, de prevenção, nadadores-salvadores da Frente MarFunchal.