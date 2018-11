Na manhã de hoje, às 8h30, uma mulher de 45 anos perdeu o controlo da mota que conduzia e despistou-se na via rápida, no sentido Funchal- Santa Cruz, junto à saída para o Caniço de Baixo. Uma vez que a vítima queixava-se de dores nas pernas teve de ser assistida no local pelos Bombeiros Municipais de Santa Cruz, que asseguraram o seu transporte para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.