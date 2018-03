Mais de 70 acidentes nas estradas da Madeira

O número de acidentes de viação nas estradas da Madeira aumentou relativamente à semana passada. Entre os dias 2 e 8 de Março, ocorreram 74 sinistros (mais nove do que na semana anterior), que provocaram 14 feridos ligeiros.

De acordo com o balanço da sinistralidade rodoviária divulgado pela Polícia de Segurança Pública, a grande maioria resultou de colisões (47). Houve ainda 22 despistes, 2 atropelamentos e 3 outros acidentes não especificados.

Quanto aos concelhos, o do Funchal foi o mais acidentado, com registo de 36 acidentes de viação, seguindo-se Santa Cruz (17), Câmara de Lobos (9), Ribeira Brava (3), Porto Moniz (3), Porto Santo (2), Ponta do Sol (1), Calheta (1), São Vicente (1) e Machico (1).