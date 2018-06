Madeirenses indignados com cancelamento da TAP

Alguns madeirenses ficaram hoje retidos em Lisboa devido a um cancelamento da TAP. Os passageiros deviam ter embarcado às 19h05, tendo chegada prevista ao Aeroporto Internacional Madeira às 21h10. No entanto, quando chegaram ao Aeroporto Humberto Delgado aperceberam-se que este voo tinha sido cancelado, segundo eles sem “nenhuma justificação”.

As mesmas fontes dizem estar indignadas com esta situação até porque “nem está vento no Aeroporto da Madeira”.

Confronto pelo DIÁRIO, o responsável pelo gabinete de comunicação da TAP referiu que este voo foi cancelado “por questões operacionais”.

Contudo, revelou que a grande maioria está a ser “reconduzida para outros voos” e que deverão chegar à Madeira ainda hoje.

“Temos indicação que cerca de 20 ficarão para amanhã”, acrescentou, referindo que a TAP irá garantir o alojamento na grande parte dos casos. Caso aconteça os hotéis estarem cheios “terão prioridade as situações mais críticas”.