Ladrão furtou mota e supermercado em São Roque mas foi apanhado em Santo Amaro

Um indivíduo, de 38 anos, suspeito de ser o autor de dois furtos ocorridos esta madrugada, foi detido pela Polícia de Segurança Pública, na zona de Santo Amaro.

Ao que tudo indica, o ladrão, já referenciado pelas autoridades, furtou uma mota em São Roque e, por volta das três horas da manhã, partiu o vidro da loja de electrodomésticos do ‘Super São Roque’ e levou a caixa registadora que continha no seu interior algumas dezenas de euros. Posto isto, pegou na mota e colocou-se em fuga.

Já sobre a manhã, por volta das 6 horas, um distribuidor de jornais apercebeu-se dos danos causados na loja e contactou a Polícia de Segurança Pública que se deslocou ao local e tomou conta da ocorrência. O proprietário do supermercado foi depois alertado e, juntamente com o guarda nocturno que fazia o patrulhamento naquela zona, terá conseguido identificar o suspeito- através das câmaras de videovigilância- que foi depois apanhado em Santo Amaro ainda com parte do dinheiro.

O assaltante terá entregue essa parte do fundo de caixa ao guarda-nocturno e o restante dinheiro disse que estava guardado na sua habitação.

Entretanto, o proprietário do supermercado apercebeu-se de que o indivíduo estava de mota e decidiu tirar uma fotografia à mesma. Mais tarde, quando chegou ao supermercado, ouviu um cliente a dizer que lhe tinham furtado a mota durante a madrugada e quando lhe mostrou a fotografia verificaram de que se tratava da mesma mota utilizada para concretizar o furto.