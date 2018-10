Um rapaz de 19 anos e uma rapariga de 17 anos ficaram feridos esta tarde quando a mota em que seguiam colidiu com um carro, no Caminho do Esmeraldo, no Funchal. O motociclista sofreu um corte profundo no nariz e tinha várias escoriações no corpo. A pendura apresentava suspeita de fractura no pulso e tinha também diversas escoriações.

Ambos foram assistidos pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.