Jovem motociclista ferido em Santana

Acabou no serviço de urgências do Hospital Central do Funchal o jovem motociclista que, ao final desta manhã, ficou ferido com alguma gravidade, ao ver-se envolvido num acidente com um carro, junto ao ‘Modelo’, em Santana.

Faltavam poucos minutos para o meio-dia quando chegou ao quartel dos Bombeiros Voluntários o pedido de socorro. A pouca distância do local da colisão, rapidamente os bombeiros socorreram o jovem adulto, o único ocupante da motorizada. A vítima, com cerca de 19 anos de idade, foi prontamente encaminhada às urgências do Centro de Saúde local, e daqui, transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.