Jovem fica encarcerada em acidente na via rápida

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras, ocorrida esta tarde na via rápida, provocou ferimentos a uma rapariga com cerca de 20 anos. O acidente aconteceu no sentido Funchal-Câmara de Lobos, na saída para Santa Rita, e deixou a jovem condutora encarcerada no interior do automóvel.

A rapariga queixava-se de dores no tórax e após ter sido retirada do carro foi imobilizada em plano duro pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, às 12h20.

A vítima, única ocupante do automóvel, foi de seguida transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.