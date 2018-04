Um jovem, na casa dos 20 anos, sofreu hoje alguns ferimentos quando a mota em que seguia colidiu com um automóvel, em São Martinho. A vítima foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, onde deu entrada com suspeita de fractura nos dois tornozelos.

O rapaz queixava-se também de dores numa perna.