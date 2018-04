Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados ao Caminho do Esmeraldo, em São Martinho, no Funchal, para socorrer um jovem que sofreu um despiste de mota.

O acidente deu-se por volta das 14h16, tendo a vítima sofrido apenas escoriações no corpo.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal encaminharam, por isso, o jovem, de 33 anos, para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.