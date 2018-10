Jovem ferido em colisão no Funchal

Um jovem de 22 anos foi transportado ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, ontem à noite, por volta das 20 horas, na sequência de uma colisão ocorrida no Funchal.

A moto em que seguia colidiu com uma viatura ligeira, quando circulava na Rua João Paulo II. O motociclista sofreu escoriações numa perna, tendo sido assistido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que o transportaram para o local. A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também esteve no local, assim como a Polícia de Segurança Pública (PSP).