Um acidente entre uma mota e um carro, no Caminho do Esmeraldo, em São Martinho, provocou esta tarde ferimentos a um jovem de 18 anos, ocupante da motorizada. O rapaz apresentava suspeita de fractura numa perna tendo, por esse motivo, sido assistido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que o transportaram de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.