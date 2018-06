O jovem que ficou gravemente ferido na sequência de um acidente de viação ocorrido na madrugada do último sábado, junto ao quartel dos bombeiros da Ribeira Brava, não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Ao que tudo indica, trata-se do rapaz que seguia no lugar do ocupante, um jovem na casa dos 20 anos residente na Ribeira Brava.