Uma jovem de 17 anos foi encontrada com um golpe na barriga, junto ao Parque de Santa Catarina, no Funchal. Desconhece-se se este corte com arma branca foi provocado pela própria rapariga ou por terceiros.

Sabe-se apenas que o socorro à vítima foi assegurado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que a transportaram de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.