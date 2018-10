Um jovem, que não foi possível apurar a idade, despistou-se ontem, por volta das 22h30, quando estava a andar de bicicleta. O despiste ocorreu no Caminho da Boa Hora, em Câmara de Lobos.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estiveram no local e transportaram o jovem para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.