Um rapaz de 13 anos foi esta tarde atropelado por uma moto, junto a uma passadeira, nas imediações da Escola Bartolomeu Perestrelo, no Funchal. O alerto foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, por volta das 13h30, que se deslocaram ao local com uma ambulância para prestar socorro à vítima.

O rapaz estava consciente e orientado mas apresentava suspeita de fractura no tornozelo. Foi imobilizado em plano duro e transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.